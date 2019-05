Три человека погибли и 23 пострадали на набережной Малекон на Кубе, где автомобиль наехал на пешеходов. Инцидент произошел в половине первого утра в воскресенье, 19 мая. Сообщается, что это был старый американский автомобиль - один из так называемых альмендронов.

Три человека погибли и 23 пострадали на набережной Малекон на Кубе, где автомобиль наехал на пешеходов. Инцидент произошел в половине первого утра (7:30 по Москве) в воскресенье, 19 мая. Сообщается, что это был старый американский автомобиль — один из так называемых альмендронов.Один человек погиб на месте наезда, еще двое умерли в больнице, сообщило кубинское агентство ACN со ссылкой на главу одного из госпиталей, куда доставили раненых. Большинство пострадавших получили травмы конечностей, живота и черепно-мозговые травмы. Среди раненых — двое иностранцев с переломами.#CUBA: Lots of friends telling me about this horrible accident along #malecon in #Havana. Hope everyone is ok. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/c1YT9ibSUl— Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) 19 мая 2019 г.