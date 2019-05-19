Легковой автомобиль вспыхнул около подводной лодки, пришвартованной у плавучего пирса. Машина загорелась после наезда на металлическое препятствие. Последствия инцидента в Санкт-Петербурге сняли на видео очевидцы.

В ночь на воскресенье, 19 мая, на набережной Лейтенанта Шмидта в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошло огненное ДТП. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.Судя по кадрам, автомобиль Lada XRAY врезался в металлическую тумбу около музея — подводной лодки С-189, стоящей у плавучего причала.После столкновения легковушка вспыхнула, прибывшие пожарные погасили пламя.По предварительной информации, в результате инцидента никто из его участников серьезно не пострадал.