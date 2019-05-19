Ночью температура воздуха может понизится до -3 градусов

Ночью температура воздуха может понизится до -3 градусовЗаморозки до -3 градусов ожидаются в Костромской области по ночам до 21 мая, сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на данные Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Департамент региональной безопасности Костромской области просит жителей региона учитывать эту информацию и соблюдать меры предосторожности.В связи с погодными условиями повышается риск увеличения количества ДТП. Также заморозки опасны для сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур.