Газопровод Северный поток-2 построен более чем на половину. Мы перешли экватор Северного потока-2, - сообщил председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Газопровод "Северный поток-2" построен более чем на половину. "Мы перешли экватор "Северного потока-2", — сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Четыре пятых объема капитальных затрат уже профинансировано. Но даже если возникнут какие-то ситуации, надо понимать, что они могут сдвинуть проект по срокам, но совсем-совсем незначительно", — добавил онГлава "Газпрома" также рассказал, что работа ведется ритмично, и атмосфера вокруг проекта "неплохая".