Белоруссия согласовала проект дорожной карты по возобновлению транзита нефти из РФ в направлении Европы, сообщил вице-премьер белорусский Игорь Ляшенко. Документ направлем в Москву, для подписания вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку.

Белоруссия согласовала проект "дорожной карты" по возобновлению транзита нефти из РФ в направлении Европы, сообщил вице-премьер белорусский Игорь Ляшенко.В беседе с журналистами в воскресенье в Минске он рассказал, что 16 мая провел в Москве переговоры с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком, после которых группа специалистов из двух стран подготовила проект "дорожной карты" мероприятий "по замещению на территории Республики Беларусь российской нефти ненадлежащего качества".По словам Ляшенко, "дорожную карту" было предложено одобрить на уровне вице-премьеров; белорусская сторона проект документа согласовала и направила в Москву, для подписания вице-премьеру Козаку.Заместитель главы правительства Белоруссии сообщил также, что, в соответствии с "дорожной картой", предусмотрено обеспечение сырьем белорусских НПЗ и возобновление транзитной транспортировки российской нефти в направлении европейских государств."При этом подчеркну, что белорусская сторона уже приступила к исполнению первоначальных шагов "дорожной карты", — сказал Ляшенко, слова которого приводит "Интерфакс".Согласно информации концерна "Белнефтехим" (регулятор отрасли в республике), Мозырский НПЗ в Гомельской области обеспечен качественной нефтью в достаточных объемах для полной производственной загрузки. Однако на втором белорусском НПЗ — ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская область) — чистой нефти недостаточно, из-а чего загрузка его снижена. Как сообщил Ляшенко, Минск проинформировал об этом Москву и попросил увеличить объем поставки качественной нефти.Между тем на этой неделе приступила к работе российско-белорусская группа по оценке ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба".