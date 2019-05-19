В воскресенье стала известна возможная дата досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

В воскресенье стала известна возможная дата досрочных выборов в Верховную Раду Украины, сообщает RT. Как стало известно источникам УНН, выборы могут пройти 14 июля. Член избирательного штаба Владимира Зеленского Руслан Стефанчук допустил, что после инаугурации Зеленского 20 мая роспуск парламента возможен.Зеленский до сих пор не назвал кандидатов на ключевые министерские посты в правительстве Украины. Особенно это касается глав МИД, Минобороны и Службы безопасности. Рада может осложнить новому президенту процесс согласования кандидатур, так как у Зеленского нет фракции, которая бы его поддерживала, а отношение депутатов к президенту — негативное.В пятницу в Раде прекратила работу правящая коалиция, причем закон запрещает назначение досрочных выборов в этом случае, давая парламентариям месяц на создание нового большинства.Поэтому вполне вероятно, что свои посты в правительстве до декабря текущего года сохранят глава МИД Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак, генпрокурор Юрий Луценко и председателя Службы безопасности Василий Грицак.Премьер-министра Украины и министров за пределами президентской квоты назначит Рада.