Ольга Бузова плачет: телеведущая никак не может привыкнуть к
тому, что ее предают те, кому она доверилась. Комментаторы поста в соцсети
требуют назвать имя обидчика.
Ольга Бузова плачет: телеведущая никак не может привыкнуть к
тому, что ее предают те, кому она доверилась. Комментаторы поста в соцсети
требуют назвать имя обидчика.
Откровенный пост об отношениях с людьми
появился в Instagram
телеведущей и певицы. Звезда призналась, что сильно переживает и плачет из-за
предательства.
По словам телеведущей, она, как и все женщины, любит ушами и
верит красивым словам. В результате, как это ни прискорбно, она доверяет
непорядочным людям, из-за чего очень страдает.
"Всегда удивляюсь предательству, лжи, обману, ведь я бы
так не сделала, так не поступила… Переживаю, плачу… А потом всегда ищу для них
оправдания, и ведь нахожу их… Не правильно это. Нельзя ждать от людей таких
поступков, на которые они… Не способны!", – написала в своем
микроблоге (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Телезвезда призналась, что свою "вечную ошибку"
повторяет раз за разом. И никак не научится не впускать таких людей в свою
жизнь.
Некоторые поклонники
предположили, что снова переживает свой разрыв с мужем -
футболистом Дмитрием Тарасовым. Бывший супруг женился на модели Анастасии
Костенко, а телеведущая после расставания все еще одинока. Другие решили, что
звезда страдает от свежей обиды – и потребовали назвать имя не оправдавшего
доверия Бузовой мужчины. Телеведущая на вопросы не отвечает, пишет Teleprogramma.pro.