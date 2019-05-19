Ольга Бузова плачет: телеведущая никак не может привыкнуть к тому, что ее предают те, кому она доверилась. Комментаторы поста в соцсети требуют назвать имя обидчика.

Ольга Бузова плачет: телеведущая никак не может привыкнуть ктому, что ее предают те, кому она доверилась. Комментаторы поста в соцсетитребуют назвать имя обидчика.Откровенный пост об отношениях с людьмипоявился в Instagramтелеведущей и певицы. Звезда призналась, что сильно переживает и плачет из-запредательства.По словам телеведущей, она, как и все женщины, любит ушами иверит красивым словам. В результате, как это ни прискорбно, она доверяетнепорядочным людям, из-за чего очень страдает."Всегда удивляюсь предательству, лжи, обману, ведь я бытак не сделала, так не поступила… Переживаю, плачу… А потом всегда ищу для нихоправдания, и ведь нахожу их… Не правильно это. Нельзя ждать от людей такихпоступков, на которые они… Не способны!", – написала в своеммикроблоге (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Телезвезда призналась, что свою "вечную ошибку"повторяет раз за разом. И никак не научится не впускать таких людей в своюжизнь.Некоторые поклонникипредположили, что снова переживает свой разрыв с мужем -футболистом Дмитрием Тарасовым. Бывший супруг женился на модели АнастасииКостенко, а телеведущая после расставания все еще одинока. Другие решили, чтозвезда страдает от свежей обиды – и потребовали назвать имя не оправдавшегодоверия Бузовой мужчины. Телеведущая на вопросы не отвечает, пишет Teleprogramma.pro.