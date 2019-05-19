Ситуация с загрязнением нефти в экспортном трубопроводе Дружба не повлияла на баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Ситуация с загрязнением нефти в экспортном трубопроводе "Дружба" не повлияла на баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.Выступая на пресс-конференции по итогам министерского мониторингового комитета ОПЕК+, состоявшегося в воскресенье, 19 мая, в Джидде, Новак отметил, что экспорт нефти из РФ продолжал осуществляться, несмотря на проблемы с "Дружбой".По его словам, ситуация не привела и к волатильности цен на нефть, поскольку в последний месяц они довольно стабильны."Сейчас наша основная задача восстановить нормальную работу нефтепровода", — сказал министр, слова которого приводит ТАСС.Новак выразил надежду, что в скором времени работа трубопровода "Дружба" будет восстановлена в нормальном режиме. По его мнению, это займет не много времени, потому что основная работы уже проведены.О резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе" сообщил в середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим". В результате некоторые страны прекратили транзит и переработку российской нефти. Источник загрязнения экспортной нефти был найден, в "Транснефти" заявили, что загрязнение было умышленным. По данным Следственного комитета РФ, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья. В начале мая по "Дружбе" в другие страны начала поступать качественная российская нефть.Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил в воскресенье, что белорусская сторона согласовала проект "дорожной карты" по возобновлению транзита нефти из РФ в направлении Европы. Документ направлен в Москву для подписания вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.