В понедельник начнется прокачка качественной нефти по нефтепроводу Дружба в Польшу.

В понедельник начнется прокачка качественной нефти по нефтепроводу "Дружба" в Польшу. О большой работе с западными партнерами по исполнению "дорожной карты" рассказал в воскресенье глава Минэнерго РФ Александр Новак перед заседанием ОПЕК+ в Джидде."У нас идет нормализация отношений", - сказал министр.По словам Новака, через несколько дней чистую нефть начнет получать и Словакия, пишет "Интерфакс".Что касается работы Мониторингового комитета ОПЕК+, то, рассказал Новак, возможно увеличение добычи нефти странами-участницами соглашения, сообщает ТАСС."Мы должны оперативно реагировать на ситуацию, которую видим во втором полугодии. В том числе, при наличии роста спроса готовы рассматривать и частичное восстановления добычи", — пояснил Новак.