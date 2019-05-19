Сотрудники уголовного розыска и один из местных жителей разбудили семью из четырех человек, находившихся в загоревшемся доме. Полицейские и неравнодушный очевидец помогли эвакуировать из горящего здания 77-летнюю женщину и ее пятилетнего правнука.

Полицейские из уголовного розыска спасли людей во время пожара на улице Семашко в Омске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как рассказали в ведомстве, лейтенанты полиции Григорий Петраков и Сергей Климов, проводившие оперативные мероприятия, увидели горящий дом в частном секторе. Стражи порядка вызвали пожарных и поспешили на помощь.Офицеры проникли в задымленное помещение и разбудили жильцов загоревшегося здания – семьи из четырех человек, после чего, совместно с очевидцем инцидента, помогли эвакуироваться пожилой 77-летней женщине и ее пятилетнему правнуку.Благодаря действиям сотрудников полиции и неравнодушного местного жителя, никто не пострадал.