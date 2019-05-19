Национализация Приватбанка была отменена, так как Нацбанк Украины не смог подтвердить в суде нехватку капитала в банке. Также недействительным был признан договор купли-продажи банка.

Национализация Приватбанка была отменена, так как Нацбанк Украины не смог подтвердить в суде нехватку капитала в банке, сообщает издание Liga.net.Ранее сообщалось, что по иску бизнесмена Игоря Коломойского суд признал незаконной национализацию Приватбанка, также недействительным был признан договор купли-продажи банка.Крупнейший в стране частный Приватбанк был национализирован в 2016 году. Основным акционером банка являлся Игорь Коломойский. Национализация банка была мотивирована "мошенническими схемами по выводу средств", которые нанесли банку убыток в 5,5 миллиарда долларов. После национализации владельцем 100% акций Приватбанка стал украинский Минфин. Там заявили, что из бюджета было выделено порядка 6 миллиардов долларов на "обеспечение финансовой стабильности кредитного учреждения".