В воскресной проповеди патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал детям хранить в сердце веру и быть счастливыми. Он предостерег воспитанников воскресных школ, присутствовавших на богослужении в храме Христа Спасителя, от соблазнов и искушений и пожелал им мирного радостного будущего.

В воскресной проповеди патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал детям хранить в сердце веру и быть счастливыми. Он предостерег воспитанников воскресных школ, присутствовавших на богослужении в храме Христа Спасителя, от соблазнов и искушений и пожелал им мирного радостного будущего. А также выразил надежду на то, что они научатся соединять в своем сознании "веру и счастье, веру и благополучие".Ранее Кирилл предостерег детей от увлечения компьютерными играми и стремления получать удовольствие.