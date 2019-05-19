Наш Сергей Лазарев вошел в тройку призеров на песенном конкурсе Евровидение, что закончился в Тель-Авиве. И, как обычно, оценки телезрителей зрителей оказались куда выше оценок официального жюри.

Наш Сергей Лазарев вошел в тройку призеров на песенном конкурсе "Евровидение", что закончился в Тель-Авиве. И, как обычно, оценки телезрителей зрителей оказались куда выше оценок официального жюри. В любом случае Сергея поздравляем, он выступил блестяще!Приятно и то, что первое место получил номер исполнителя из Голландии Дункана Лоуренса, где певец просто сел за рояль и спел. Безо всяких перехлестов и гендерных двусмысленностей.Выходя на подмостки финала "Евровидения", Сергей Лазарев уже знал, что будут аннулированы результаты голосования белорусских судей. Необъяснимая, запрещенная утечка в Сеть о предпочтениях белорусского жюри в полуфинале, ударила по России, по Сергею."Для нас это было шоком, мы очень рассчитывали на поддержку жюри Белоруссии, мы не досчитались больших баллов 12 баллов", — сказал Лазарев.Это странно, но телеведущая из Белоруссии зачитает не мнение своих экспертов, а некую бумагу из Женевы, средний балл никому не ведомого резервного жюри, где России не досталось ни одного очка.Протокол нарушили одни, баллы отняли у других, значит, надо было спеть безукоризненно, рассчитывая на то, что этот "Крик" (Scream) услышат зрители. Песню приняли очень тепло. Израильские телезрители оценили выступление Лазарева по высшему разряду — на 12 баллов, в то время как член жюри от этой страны поставил в графе "Россия" жирный ноль. Может быть, десятки тысяч фанатов и любителей ничего не смыслят в музыке, не могут судить о вокальных данных Сергея? Но вот мнение профессионалов."Я слушал внимательно всех. Сергей — прекрасный! Я познакомился сначала с его песней, а потом с ним. Я всем сердцем желаю ему удачи", — сказал Коби Марими, участник "Евровидения-2019" от Израиля."Сергей — замечательный! У вас прекрасные дизайнеры сцены, какая идея с зеркалами! А у Сергея потрясающий голос", — считает Лука, участник конкурса от Швейцарии.Конкуренция была высокой. В этот день жители Тель-Авива аплодировали и Дункану Лоуренсу из Нидерландов, и танцевали под композицию шведа Йона Лундвика, но когда на сцену вышел молодой израильтянин Коби Марими, крики заглушили динамики.Едва наступило время голосования, перед поклонниками появилась мировая поп-звезда Мадонна. Традиционно выступая в стиле политического памфлета, увы, на этот раз в ущерб вокалу, члены группы Мадонны прикрепили к одежде кордебалета израильские и палестинские флаги.Первые минуты голосования. Азербайджан отдает предпочтение песне Сергея Лазарева. Взрыв радости в российском секторе. И снова напряженное ожидание. Голосует 41 страна. Сначала — профессиональное жюри. И в этот момент Сергей чувствует дежавю, словно машина времени перенесла его на три года назад в Швецию, где зрители сделали его первым, а судьи из 23 стран поставили "ноль"."Второй раз со мной, с Россией та же самая история, что многие страны игнорируют наше выступление. 17 стран, если быть точным, проголосовали "нулями", — отметил Лазарев.Это можно объяснить только политикой. Жюри не слышит и не видит одного из лучших вокалистов Европы, в то время как зрители тех же самых стран голосуют за Лазарева и его Scream.Вот лишь фрагмент эстетических разногласий зрителей и экспертов.В Израиле и Чехии телезрители дали российскому певцу высшую оценку — 12. Судьи поставили ноль. Меломаны Португалии оценили Сергея в 10 баллов. Судьи поставили ноль. Любители песни из Сербии, Грузии, Германии дали по восемь очков. Судьи поставили ноль. Жители Эстонии, Латвии, Литвы, Молдавии наградили россиянина высшей оценкой, когда судьи поставили в два, в три, в четыре и даже в двенадцать раз меньший балл.Так называемое профессиональное жюри было создано, чтобы разрушить междусобойчик зрителей из братских стран и народов, традиционно от конкурса к конкурсу поддерживавших друг друга. Но оказалось, что судейская коллегия работает отнюдь не по части музыки. Судьи последовательно и бесцеремонно отнимают у зрителей их конкурс, навязывая "Евровидению" свои сомнительные представления о добре и зле.Появилась информация, что Дункан исполнил песню из своего репертуара двухлетней давности, нарушив важнейшее правило конкурса, а значит, может быть дисквалифицирован. В этом случае победителем в зрительской номинации вновь будет Сергей Лазарев. Песня должна звучать. Шоу должно продолжаться.