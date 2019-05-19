О фактическом завершении процесса декоммунизации на Украине заявил действующий президент Петр Порошенко. Он призвал сделать выводы из трагедии коммунистического террора и предостерег от попыток реанимировать русский мир на украинской земле.

О фактическом завершении "процесса декоммунизации" на Украине заявил действующий президент Петр Порошенко, выступая на мероприятии, посвященном Дню памяти жертв политических репрессий. Порошенко призвал сделать выводы из "трагедии коммунистического террора" и предостерег от попыток реанимировать "русский мир" на украинской земле".Ряд законов о декоммунизации был принят Радой четыре года назад. По нему в стране переименовывались населенные пункты и улицы, сносились памятники и мемориалы павшим советским воинам. Также под запрет попала "коммунистическая символика": от красного знамени до георгиевской ленточки.Ранее избранный президент Владимир Зеленский пообещал вызволить всех "узников Кремля" и заверил, что преследований по политическим мотивам на Украине не будет.