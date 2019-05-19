Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал своему преемнику Владимиру Зеленскому успехов на новом посту, а также Божьей помощи в работе. Пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе — помогает в работе, — заявил Порошенко.

Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал своему преемнику Владимиру Зеленскому успехов на новом посту, а также Божьей помощи в работе."Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства", — говорится в его обращении к соотечественникам, которое опубликовано в воскресенье, 19 мая, на официальном сайте главы государства."Пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе — помогает в работе", — пожелал Порошенко.Между тем штаб Зеленского сообщил, что избранный президент Украины в понедельник. 20 мая, после участия в торжественном заседании Верховной рады по случаю инаугурации проведет ряд встреч с главами иностранных делегаций.Планируется, что в 10 часов утра Зеленский в здании украинского парламента в Киеве принесет присягу украинскому народу, затем отправится в Мариинский парк и примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и церемонии поднятия Государственного флага Украины.Примерно с 14:30 до 17:00 новый глава государства проведет в администрации президента Украины двусторонние встречи с главами иностранных делегаций, пишет РИА Новости.