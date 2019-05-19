Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что самым обидным для него остается то, что он не смог установить мир в стране. Украинский лидер заявил также, что не уходит из политики, чтобы не позволить свернуть с курса страны на членство в ЕС и НАТО.

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что самым обидным для него остается то, что он не смог установить мир в стране."Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины", — заявил Порошенко в обращении к украинскому народу, которое опубликовано в воскресенье, 19 мая, на официальном сайте главы государства.Украинский лидер заявил также, что, уходя из офиса президента, не может уйти из политики, чтобы не позволить свернуть с курса страны на членство в ЕС и НАТО.По мнению, Порошенко должен защитить то, что уже завоевано в государственном строительстве, а также не дать ни свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО, ни "втихаря спустить его на тормозах".В том же обращении Порошенко пожелал своему преемнику Владимиру Зеленскому успехов на новом посту, а также Божьей помощи в работе.По предложению президента Украины Верховная рада в феврале приняла изменения в Конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.