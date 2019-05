Если вы по какой-то причине пропустили все самые свежие скандалы из мира звезд, мы вам поможем. Дни.ру собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 мая 2019 года.

Если вы по какой-то причине пропустили все самые свежие скандалы из мира звезд, мы вам поможем. "Дни.ру" собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 мая 2019 года.Анастасия Волочкова приехала с Мальдив и сразу принялась эпатировать публику. Балерина опубликовала видео, на котором она очень похожа на мужчину.На лице Волочковой откуда-то появилась растительность – усы и щетина. "Мои дорогие. Я вернулась с Мальдив. Мальдивы – это удивительный край. Он изменяет людей полностью. Мне самой смешно. А вам что, не смешно что ли? Слушайте, а я вам такая больше нравлюсь, чем в купальниках на Мальдивах в шпагате? Так лучше да!" – написала Балерина в своем Instagram.Алла Пугачева решила восстановить отношения с сыном своего брата. Племянник доставил немало забот Примадонне из-за своих проблем с алкоголизмом. Однако родственник, наконец, надумал остепениться – и певица его в очередной раз простила.Алла Пугачева прекратила общение с сыном покойного брата Евгения много лет назад – племянник сильно пил и постоянно попадал в передряги. Тем не менее, в особо трудные моменты Примадонна приходила на помощь непутевому родственнику.Певец в очередной раз не стал лучшим в Европе. Хотя останавливаться на этом, кажется, не собирается.О том, что победит Сергей Лазарев, букмекеры начали говорить давно. Сам же певец просил не торопить события – боялся сглазить. Просто хорошо помнил, как три года назад в Стокгольме он выступал песней You Are The Only One. Тогда все заранее поздравляли его с первым местом. В результате зрительского голосования он был лучшим, но после вердикта жюри занял лишь третье место...Актриса, певица и по совместительству возлюбленная Федора Бондарчука Паулина Андреева посетила 72-ой Каннский кинофестиваль во Франции. Девушка удивила всех столь неподходящим образом.Вчера девушка со свои избранником появились на премьере драмы "Боль и слава". Пару сразу же окружили фэшн-фотографы.Певец Андрей Губин наделал немало шума откровениями о болезни и личной жизни. Нелюдимый артист наконец-то вышел в свет ради важного события.Последнее время Адрей Губин почти не появляется на телевидении, однако он решил сделать одно исключение. Певец стал участником программы "Привет, Андрей", посвященной выступлению Сергея Лазарева на Евровидении в Израиле.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 мая 2019 года, читайте в и специальных .