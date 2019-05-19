Певице Валерии и другим российским артистам помогут вернуться на европейскую сцену. Европарламент получил петицию о защите их прав, документ уже принят к рассмотрению.

Певице Валерии и другим российским артистам помогутвернуться на европейскую сцену. Европарламент получил петицию о защите их прав,документ уже принят к рассмотрению.В черном списке некоторых европейских стран не только , но добрый десяток известных российских деятелей культуры. Причем эти государстваустановили запрет на передвижение артистов по шенгенской зоне, исходя изустановленных ими же самим правил, не имеющими ничего общего с положениями,принятыми европейскими институтами.В документе отмечается, что речь идет не только обограничении свободы передвижения – но в целом о нарушении основных свобод идемократии. В списках, кроме – музыканты,журналисты, актеры и даже священники. Причем санкции, объявленные Европейскимсоюзом в отношении России, не имеют к ним никакого отношения. Тем не менее,Латвия, Литва и Эстония по собственной инициативе запретили этим людям въезд вна свою территорию"К сожалению в последние годы все больше артистов,журналистов и общественных деятелей России становились, по сути, жертвамипроизвола со стороны стран Балтии, которые уже долгие годы являются частьюЕвросоюза. Однако, судя по поведению этих стран складывается ощущение, что онидалеки от норм и правил европейской структуры, частью которой они стали",– заявил в интервью "Дням.Ру" один из авторов петиции – экспертСовета по развитию информационного общества Вадим Манукян."Несмотря на отсутствие каких-либо санкционных списков,эти страны Евросоюза запрещали въезд медийным персонам нашей страны – и темсамым нарушали демократические принципы, которые декларирует Евросоюз. Проблемав том, что попавшие под незаконные местные санкции российские медийные персоныне имеют никакой возможности защищать свои права в Европе. У них нетэлементарного права обратиться в Европарламент с петицией, которая бы позволиларассмотреть незаконность подобных действий, связанных со свободой передвижениявнутри шенгенской зоны", – пояснил Манукян.Чтобы обойти это юридическое препятствие, эксперт обратилсяза помощью к латвийскому объединению политических партий "Новоесогласие". Они подали совместную петицию, в которой потребовали обратитьвнимание на подобные проявления, которые не имеют ничего общего сдекларируемыми европейскими правами и свободами."Мы требуем восстановить справедливость для такихизвестных людей России, как певица Валерия, Олег Газманов, Григорий Лепс,Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин – и других медийных персон,которым закрыли въезд в Латвию либо Литву по надуманным причинам. Я уверен, чтоэто было сделано в назидание другим людям, которые не имеют медийного статуса, уних еще меньше возможностей по защите своих законных прав и интересов вЕвросоюзе", – сказал Манукян.Эксперт надеется, что, благодаря этой совместной петиции удастсяотстоять законные права не только известных людей – таких, как – но и всех россиян, имеющих визу одной из стран Европы. У нихдолжна быть свобода передвижения внутри шенгенской зоны, заключил Манукян.