На переговорах президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео вопрос Украины даже не поднимался, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

На переговорах президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео вопрос Украины даже не поднимался, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Украинская тема не звучала вообще", — рассказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Американский журналист спросил у Помпео, есть ли у того предварительные условия по освобождению РФ 24 украинских моряков. Но Дональд Трамп готов встречаться без предварительных условий. Он "заинтересован во встрече с Путиным в Осаке, и то же самое подтвердил госсекретарь", сообщил Ушаков. "Это всем выгодно, чтобы президенты двух ведущих стран сели и спокойно поговорили", — добавил он.