Юниорская сборная России по художественной гимнастике завоевала золотую медаль чемпионата Европы в азербайджанском Баку. Российские гимнастки стали триумфаторами в упражнениях с пятью обручами.

Юниорская сборная России по художественной гимнастике завоевала золотую медаль чемпионата Европы в азербайджанском Баку. Российские гимнастки стали триумфаторами в упражнениях с пятью обручами.Выступление россиянок в лице Елизаветы Котеневой, Даны Семиренко, Анны Батасовой, Александры Семибратовой и Алисы Тищенко было оценено в 24,450 балла. С таким результатом они опередили соперниц из Украины и Белоруссии, занявших второе и третье место соответственно. Украинки заработали 23,400 балла, белоруски – 23,250.Для сборной России эта медаль стала третьей на нынешнем европейском первенстве. Накануне россиянки выиграли многоборье в групповых упражнениях и командный турнир.