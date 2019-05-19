Ипотека за один день – это реальность. Сбербанк планирует сократить процесс получения жилищного кредита до одного дня уже в этом году, рассказал в программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде глава Сбербанка Герман Греф.

Ипотека за один день – это реальность. Сбербанк планирует сократить процесс получения жилищного кредита до одного дня уже в этом году, рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" глава Сбербанка Герман Греф.Ипотека в день обращения может стать доступной в 2019-м для жителей Москвы и Подмосковья. "И если все пойдет по плану, то в следующем году — до одного дня по стране", — добавил Греф.Он также рассказал, что некоторые виды кредитов в Сбербанке можно получить за 7 минут: "У нас есть приложение для юридических лиц, которое называется "Сбербанк бизнес онлайн". И там в течение 7 минут от момента заявки можно получить кредит".Что касается физических лиц, большинство решений по кредитам принимаются в течение часа.