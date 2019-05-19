Наличие самоиронии – признак наличия определенного уровня интеллекта, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Наличие самоиронии – признак наличия определенного уровня интеллекта, считает глава Сбербанка Герман Греф."К себе никогда нельзя относиться очень серьезно. Мы много ошибок делаем, доставляем еще нашим клиентам неудобств, поэтому наша задача — улучшать, высмеивая самих себя", — заявил он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".До Грефа главной проблемой Сбербанка были очереди. Около 6-7 лет назад в банке постановили: ожидание в очереди не должно превышать 10 минут. "У нас в прошлом году упал впервые за все годы клиентопоток в отделении на 8 процентов", — рассказал Греф.Как главу Сбербанка он оценивает себя на 4. "Я оцениваю себя по гамбургскому счету, считаю, что на 5 не дотягиваю", — рассказал Греф.Греф у руля Сбербанка уже 12 лет и говорит, что ему по-прежнему очень интересно. "Мы строим экосистему, это то, что крупные компании делают во всем мире, это неочевидная с точки зрения успеха задача, но она очень интересная", — подчеркнул он.Основное, чего удалось добиться за этот срок, — создание трудоспособной команды. "Мы вырастили большой класс людей, которые хорошо разбираются в технологиях", — заявил глава Сбербанка.