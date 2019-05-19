Донецкий Шахтер стал чемпионом Украины по футболу. В матче седьмого тура чемпионского плей-офф украинской премьер-лиги донецкий клуб взял верх над луганской Зарей и стал недосягаем для конкурентов. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Донецкий "Шахтер" стал чемпионом Украины по футболу. В матче седьмого тура чемпионского плей-офф украинской премьер-лиги донецкий клуб взял верх над луганской "Зарей" и стал недосягаем для конкурентов. Встреча завершилась со счетом 1:0.Автором единственного гола в составе "горняков" стал бразильский нападающий Жуниор Мораес, поразивший ворота луганской клуба на 11 минуте встречи.Благодаря этой победе "Шахтер" набрал 76 баллов и за три тура до завершения турнира оторвался от идущего вторым киевского "Динамо" на 11 очков. Киевляне потеряли последние шансы на то, чтобы отнять титул у своих извечных соперников."Шахтер" не расстается со званием чемпиона Украины уже на протяжении трех сезонов подряд. Также отметим, что ранее "горняки" также выиграли и Кубок Украины, оформив золотой дубль.