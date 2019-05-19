Прокуратура Австрии не нашла состава преступления в ранее опубликованном видео, которое может стоить политической карьеры лидеру Австрийской партии свободы (АПС) и со вчерашнего дня бывшему вице-канцлеру Хайнцу-Кристиану Штрахе.

Прокуратура Австрии не нашла состава преступления в ранее опубликованном видео, которое может стоить политической карьеры лидеру Австрийской партии свободы (АПС) и со вчерашнего дня бывшему вице-канцлеру Хайнцу-Кристиану Штрахе, сообщило радио "ое-1".Скандальное видео появилось в пятницу. На нем вице-канцлер общается на испанской вилле на Ибице с "предполагаемой племянницей российского олигарха" Аленой Макаровой о нелегальных пожертвованиях партии и ответных гарантиях на правительственные контракты по строительству дорог и помощь в покупке одного из влиятельных австрийских изданий — Kronen Zeitung. Разговор длился почти шесть часов и состоялся два года назад, речь шла о 250 миллионах евро пожертвований "черным налом". Также обсуждался поиск компромата на членов других политических партий. Автор видео неизвестен, СМИ предполагают, что встречу организовал один из помощников вице-канцлера, владеющий русским языком.Позднее Штрахе объявил о добровольной отставке с поста вице-канцлера. Он утверждает, что на видео — гражданка Латвии, которая планировала переехать в Австрию и интересовалась инвестициями. В частности, покупкой охотничьего поместья члена АПС Йохана Гуденуса, который также принимал участие в беседе. Вслед за Штрахе Гуденус также объявил об отставке с поста главы фракции в нижней палате парламента и отказе от всех партийных должностей.Верховная прокуратура Австрии изучила видео, однако не нашла на записи состава преступления. Поэтому ранее грозившее Штрахе расследование, скорее всего, не будет даже начинаться. Однако полную видеозапись беседы, длившейся несколько часов, должна еще изучить Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии. Но ведомство не может получить доступ к видеозаписи, поскольку германские СМИ, опубликовавшие его, отказываются ее предоставлять, ссылаясь на "защиту редакционной тайны".В Москве считают раздутый скандал некой "подготовкой" к предстоящим выборам в Европарламент. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев написал на своей странице в Facebook о "спланированной кампании международного масштаба". По его мнению, в ближайшее время следует ожидать подобные скандалы с пресловутым "русским следом".Накануне шпионский скандал разгорелся вокруг члена британского парламента, влиятельного члена британской Лейбористской партии Джеффри Робинсона. Его также накануне выборов обвинили в шпионаже в пользу Чехословацкой республики в период холодной войны.