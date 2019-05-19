Японец Масао Мацумото из старейшей супружеской пары в мире скончался в возрасте 108 лет.

Японский долгожитель Масао Мацумото скончался в возрасте 108 лет, сообщает агентство Киодо. Во всем мире Мацумото известен как второй член старейшей в мире супружеской пары — общий возраст Масао и его супруги Мияко составлял почти 210 лет. Супруги сумели побить предыдущий рекорд норвежцев, пережив их в браке на 57 дней.Свадьба Масао и Мияко прошла еще при императоре Хирохито в 1937 году. Вместе они прожили 81 год и 201 день. У четы Мацумото пять дочерей, 13 внуков и 25 правнуков. Официальной причиной смерти Мацумото стала сердечная недостаточность.