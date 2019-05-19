Вера Брежнева примерила образ скромной училки.
Артистка опубликовала снимок в наряде 70-х годов и попросила подписчиков
угадать, где она фотографировалась.
Вера Брежнева примерила образ скромной "училки".
Артистка опубликовала снимок в наряде 70-х годов и попросила подписчиков
угадать, где она фотографировалась.
Поклонники терялись в догадках – куда это
занесло красавицу? Некоторые даже предположили, что звезда побывала в гостях у
избранного президента Украины Владимира Зеленского – видимо, с целью решить
вопрос с допуском российских артситов на территорию Незалежной.
Образ для Веры Брежневой был довольно неожиданным: певица в
очках, со слегка небрежной прической и в скромном наряде. "Вчера была в
одном интересном месте. Где и почему так выглядела? Ваши варианты?" – провоцирует
подписчиков артистка.
Кроме варианта с Зеленским, у поклонников нашлись и другие
предположения. "Библиотека", "Кремль? Суд? МГУ?", "Крутой
образ, на училку смахивает", "На презентации оптики", "Ералаш
снимали", – строили догадки фанаты.
Главное, все сошлись в одном – выглядит , хоть и
скромно одетая, великолепно. Да и без косметики ей намного лучше, уверяют
телеведущую поклонники.
Загадка раскрылась в следующем посте.
призналась, что была приглашена в кафетерий Центрального Дома Литератора на
празднование дня рождения друзей. Вечерника была тематической – что Вера, по ее
признанию, просто обожает – и нарядилась звезда соответственно.