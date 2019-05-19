Вера Брежнева примерила образ скромной училки. Артистка опубликовала снимок в наряде 70-х годов и попросила подписчиков угадать, где она фотографировалась.

Вера Брежнева примерила образ скромной "училки".Артистка опубликовала снимок в наряде 70-х годов и попросила подписчиковугадать, где она фотографировалась.Поклонники терялись в догадках – куда этозанесло красавицу? Некоторые даже предположили, что звезда побывала в гостях уизбранного президента Украины Владимира Зеленского – видимо, с целью решитьвопрос с допуском российских артситов на территорию Незалежной.Образ для Веры Брежневой был довольно неожиданным: певица вочках, со слегка небрежной прической и в скромном наряде. "Вчера была водном интересном месте. Где и почему так выглядела? Ваши варианты?" – провоцируетподписчиков артистка.Кроме варианта с Зеленским, у поклонников нашлись и другиепредположения. "Библиотека", "Кремль? Суд? МГУ?", "Крутойобраз, на училку смахивает", "На презентации оптики", "Ералашснимали", – строили догадки фанаты.Главное, все сошлись в одном – выглядит , хоть искромно одетая, великолепно. Да и без косметики ей намного лучше, уверяюттелеведущую поклонники.Загадка раскрылась в следующем посте.призналась, что была приглашена в кафетерий Центрального Дома Литератора напразднование дня рождения друзей. Вечерника была тематической – что Вера, по еепризнанию, просто обожает – и нарядилась звезда соответственно.