Глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что газопровод Северный поток-2 из России в Германию по дну Балтики построен наполовину. Уложен 1241 километр труб, или 50% от общей протяженности двух ниток. Проект реализуется по графику.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что газопровод "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтики построен наполовину. Уложен 1241 километр труб, или 50% от общей протяженности двух ниток. Проект реализуется по графику.Также стало известно, что два американских сенатора внесли законопроект, который должен остановить строительство "Северного потока-2". По замыслу авторов документа, нужно ввести санкции против лиц и компаний, которые участвуют в строительстве газопровода. Например, против компаний, которые продают или сдают в аренду суда-трубоукладчики. Им может грозить заморозка всех активов на американской территории, а сотрудникам — запрет на въезд в США.Постоянные окрики и указания от американцев в Европе порядком надоели. Например, по строительству "Северного потока-2" однозначно высказалась канцлер Германии Ангела Меркель: несмотря ни на что, даже на директивы Еврокомиссии, проект будет реализован.Германия увеличивает расходы на оборону. На 5 миллиардов евро. До 2% ВВП, как требуют США, не дотягивают — суммарно 1,35 % получается, но все-таки это самое заметное увеличение военного бюджета с момента окончания холодной войны.На что конкретно будут потрачены эти деньги, не понятно, зато ясно, что это — цена, которую платит Германия, за категорическое нежелание отказываться от "Северного потока-2", несмотря на давление Вашингтона. Вот слова, которые стоят пять миллиардов. "Проект получил большую часть разрешений. Новая газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для возражений. Но она не сможет предотвратить реализацию проекта", — заявила канцлер Ангела Меркель.Несмотря на противодействие Берлина, американское лобби в Брюсселе при содействии Румынии как нынешнего председателя в ЕС смогло протащить поправки в газовую директиву, ограничивающие права собственников Nord Stream и возможности использовать газопровод на полную мощность.Хрустальная мечта — полностью остановить проект, который мешает экспансии США на европейский рынок углеводородов, что, по расчетам аналитического центра Rend Corporation, должно привести к ослаблению и дестабилизации России.Недавно в штате Луизиана Дональд Трамп открыл первую очередь новенького завода по производству сжиженного газа. Проектная мощность — 15 миллионов тонн в год. "Мы будем продавать газ по всему миру", — обещал Трамп . Сделал восемь ошибок в имени еврокомиссара по энергетике Мароша Шевчовича, сидевшего в аудитории, а потом сказал так, что и вполне лояльному к американскому СПГ еврокомиссару должно было стать как-то не по себе."Европейский союз, они такие "крутые", как Китай, но просто чуть-чуть поменьше. Они все "крутые". Когда они зарабатывают на твоей стране, они становятся круче, чем должны быть на самом деле, но это все быстро меняется. Очень быстро", — заявил Трамп.Как бы быстро это ни казалось Трампу, Штаты уступают России в темпах наращивания экспортного потенциала. В тот момент, когда сжиженный в Луизиане газ еще только собирается прийти в Европу, его там уже ждет более дешевый от СПГ "Ямал". И с вводом "Северного потока-2" смысла в американских поставках вообще будет почти ноль. Объявлено о 50% готовности газопровода.Отправляемся строить "Северный поток". Никакие санкции нам не помешают. Один из самых больших кораблей в мире. В длину он достигает 400 метров. На корабле работают 400 человек, фактически, как авианосец, и по размерам, и по политическому влиянию.Это только кажется, что движется труба, на самом деле корабль движется вперед, и трубопровод опускается на дно Балтийского моря. За день Solitaire проходит от 3 до 4 километров, так что сенаторам с санкциями нужно поторопиться, хотя и они едва ли остановят международный проект.Капитан — голландец, в команде — немцы, испанцы, канадцы, русские, датчане — кого только нет.Последнее изобретение американского Сената в области санкций: пока еще только законопроект против двух компаний, итальянской Saipem и швейцарской Allseas, которые владеют тремя трубоукладчиками, работающими на Балтике, — Audacia, Soliter и Pioneering Spirit. Под запрет могут попасть любые финансовые операции этих подрядчиков, а также фирм, страхующих суда и персонал. В то же время даже аналитики из Rend Corporation указывают на высокие риски санкционного давления на бизнес тех стран, которые сами США пока еще причисляют к своим союзникам. Отношения могут окончательно испортиться. И тоже очень быстро."США защищают свои экономические интересы неприемлемыми методами, когда американский посол звонит европейским фирмам с угрозами, что те не смогут вести дела в Америке, если не будет сделано то, что Вашингтон считает нужным. Вашингтон ведет себя так, будто мы — подчиненное государство или один из штатов Америки. Это не так. Если США вводят санкции против европейских компаний, если они ведут себя так, как им бы хотелось, то мы с такой позицией не согласны", — заявил Клаус Эрнст, председатель Комитета по экономике и энергетике Бундестага."Это откровенный экономический империализм. У нас, европейцев, есть право самостоятельно определять свой экономический курс. Если мы считает, что в наших интересах увеличить импорт газа из России, то мы данный курс реализуем. Американцы должны заканчивать с легальным или нелегальным империализмом — трубоукладчики не имеют никакого отношения к американской юридической системе", — уверен Ханс-Йорг Мюллер, лидер "Альтернативы для Германии".Рынок строительства морских трубопроводов небольшой, количество заказов ограничено, и американцы вряд ли могут предложить европейских лидерам отрасли сейчас и в будущем что-либо более заманчивое, чем "Газпром". А потому и угроза санкций не возымеет эффекта. Единственное, что может слегка скорректировать сроки окончания строительства, — упрямство Дании, которая до сих пор не выдала разрешение на строительство в своих территориальных водах.Сухогруз подходит к Solitaire. Разгружают трубы, здесь они как раз соединяются в единый трубопровод, который укладывается на дно. Глубина трубопровода "Северный поток-2" — от 50 до 220 метров.От нашей Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда -1230 километров, 2 нитки мимо Швеции, Финляндии и Дании. Только Копенгаген пока тянет с разрешением на работы. Но если и не даст, "Северный поток-2" датские воды "обрулит".- Мы как компания, нацелены на реализацию проекта и делаем свое дело для того, чтобы построить в сроки, — рассказал Павел Персидский, заместитель технического директора Nord Stream-2.- То есть до конца года?- Да.- Когда газ можно будет запускать?- Наш график предусматривает окончание строительства и подачу газа в конце 2019 года.Раньше Россия не умела делать трубы большого диаметра и покупала их на Украине. Но теперь 60% труб, которые используются для "Северного потока-2", произведены на территории России, еще 40% — в Германии.Кульминационный момент работы Solitaire — труба "Северного потока" опускается на дно Балтийского моря. Глубина здесь — около 70 метров.Параллельно с прокладкой морского газопровода немцы строят его сухопутное продолжение Eugel. Недавно группа из пяти экоактивистов залезла в трубу, остановив работы на полуторакилометровом отрезке примерно на сутки. Полиция выволакивать их оттуда не стала — свобода собраний — и даже передала им в трубу газоанализатор, чтобы измерять содержание кислорода. Они не то чтобы против Nord Stream, они против использования газа вообще, хотя и доказано, что это самый экологичный вид топлива. Есть траву и согреваться бегом — иррациональность экофанатиков нельзя сбрасывать со счета, но стройка будет доведена до конца, даже если в трубу залезут вся партия "Зеленые" и Еврокомиссия в полном составе."То, что фрау Меркель сказала в Регенсбурге, очень показательно: она ясно объяснила, что при любых обстоятельствах, если будет попытка остановить "Северный поток-2", правительство Германии этот балаган остановит, и все будет", — отметил политолог Александр Рар.Ставки подняты до предела. Это надо иметь в виду и господину Мартину Веберу — депутату от баварского ХСС и лидеру право-центристской Народной партии в Европарламенте, если он хочет и дальше пользоваться поддержкой немецкого канцлера в качестве кандидата на пост председателя Еврокомиссии. Господин Вебер имел неосторожность выступить против российского газа и "Северного потока-2", чем вызвал неудовольствие в Берлине. Но тут все ясно: он слишком долго просидел в Брюсселе, — сокро в Мюнхене немецкие правящие устраивают смотр сил как раз перед выборами в Европарламент, там ему объяснят, какая у него позиция по данному вопросу. Хотя он и сам, наверное, уже понял.Противодействие "Северному потоку-2" будет продолжено, но ситуация, складывающаяся на поздних стадиях реализации проекта, требует от его европейских противников качественного изменения стратегии: меньше холодного расчета при исполнении политического заказа, больше отваги и слабоумия.