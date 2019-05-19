Третья часть населения крымского города Судак, а это почти 5000 человек, остались без воды из-за аварии на водопроводе. Однако подвоз воды людям не требуется. Аварию устраняют ремонтные бригады.

Третья часть населения крымского города Судак, а это почти 5000 человек, остались без воды из-за аварии на водопроводе. Однако подвоз воды людям не требуется.Как сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Республике Крым, информация о проведении аварийных работ на водоводе на улице Ленина в Судаке поступила в специальные службы во второй половине дня в воскресенье, 19 мая. Диаметр водовода, где произошла авария составляет 300 миллиметров.Сейчас на месте работают ремонтные бригады компании "Вода Крыма", там же находится оперативная группа пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по республике.