19.05.2019

2019-05-19 12:10:36

Умер известный российский тренер

Умер российский футбольный тренер Александр Ирхин. Деятель спорта ушел на 65 году жизни, передает "Советский спорт".



Причина смерти не уточняется. За свою карьеру тренер поработал в более чем 20 командах. Последний раз Ирхин занимал пост тренера в "Химках".