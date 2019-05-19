В городе прошли массовые соревнования соревнованиям по спортивному ориентированию «Российский Азимут»
В городе прошли массовые соревнования соревнованиям по спортивному ориентированию «Российский Азимут»
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин анонсировал скорое появление в Гороховце школы по спортивному ориентированию, сообщает пресс-служба областной администрации.
В сообщении говорится, что этот вид спорта станет для района базовым. 18 мая в Гороховце прошли соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут».
«Владимирская область становится территорией здорового образа жизни, — отметил Владимир Сипягин. — Все больше наших городов выступают столицами крупнейших спортивных событий».