В городе прошли массовые соревнования соревнованиям по спортивному ориентированию «Российский Азимут»

В городе прошли массовые соревнования соревнованиям по спортивному ориентированию «Российский Азимут»Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин анонсировал скорое появление в Гороховце школы по спортивному ориентированию, сообщает пресс-служба областной администрации.В сообщении говорится, что этот вид спорта станет для района базовым. 18 мая в Гороховце прошли соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут».«Владимирская область становится территорией здорового образа жизни, — отметил Владимир Сипягин. — Все больше наших городов выступают столицами крупнейших спортивных событий».