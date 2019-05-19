По традиции программа состояла из нескольких этапов. Участники выполнили теоретические задания, показав знание Правил дорожного движения, и продемонстрировали творческие таланты.

В Киржачском районе состоялся районный этап конкурса среди юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2019». Организаторами мероприятия выступили ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району и Управление образования администрации Киржачского района.В конкурсе приняли участие 11 школьных команд, в состав которых вошли мальчишки и девчонки от 10 до 12 лет.По традиции программа состояла из нескольких этапов. Ребятам предстояло выполнить теоретические задания, показав знание Правил дорожного движения, и продемонстрировать творческие таланты.Несмотря на волнение, все участники выступили достойно. Жюри было отмечено, что хорошие результаты показали не только опытные команды, но и новички.По результатам всех испытаний лучшими стали ребята из МКОУ «Данутинская СОШ». Именно юидовцам этой школы предстоит представлять наш район на областном этапе конкурса осенью текущего года.Второе и третье место заняли ребята из МБОУ СОШ № 7 и МБОУ СОШ №6 Лучшим в творческом конкурсе признали выступление команды МКОУ Горкинская СОШ.Все победители получили дипломы и памятные призы.