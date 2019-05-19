19.05.2019

2019-05-19 15:20:36

В Москве обезумевший мужчина избил палкой работницу храма

В Москве обезумевший мужчина напал на пожилую работницу храма Святого равноапостольного князя Владимира. Прихожанину решил, что в женщину вселились бесы.



Подозреваемый схватил потерпевшую, вытащил ее из храма на улицу, где и стал избивать тяжелой палкой. Сейчас злоумышленник задержан, а бабушку в критическом состоянии доставили в больницу, передает Telegram-канал Baza.