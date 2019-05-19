Правительство Крыма постарается помочь семье Кудуевых, которые переехали на полуостров из Киева, где их избили за ношение георгиевской ленточки. Дело в том, что мать и дочь Кудуевы живут в Крыму без местной регистрации, и недавно к ним приходил участковый и пригрозил выселением.

Правительство Крыма постарается помочь семье Кудуевых, которые переехали на полуостров из Киева, где их избили за ношение георгиевской ленточки. Дело в том, что мать и дочь Кудуевы живут в Крыму без местной регистрации, и недавно к ним приходил участковый и пригрозил выселением.Как сообщил в воскресенье, 19 мая, вице-премьер правительства региона Дмитрий Полонский, власти знают о ситуации с этой семьей и сейчас с ней разбираются. "Постараемся помочь семье в пределах своей компетенции", — приводит слова Полонского РИА Новости.Наталья и Анастасия Кудуевы живут в Ялте. Они переехали в Крым в 2016 году, после того как 9 мая их избили националисты за то, что Настя была в пилотке с красной звездой, мама с георгиевской ленточкой на груди. Отмечается, что все произошло на глазах у сотен человек, полиция тоже была рядом, но никто не посмел вмешаться. По словам Кудуевых, на родине им устроили настоящую травлю, и Настя с мамой вынуждены были уехать в Россию.