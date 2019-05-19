На конкурс, посвященный в текущем году предстоящему празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поступило более 70 работ из всех районов области.

Общественным советом при УМВД России по Владимирской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа». В текущем году на конкурс, посвященный предстоящему празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поступило более 70 работ из всех районов области.Традиционно участниками конкурса стали индивидуальные авторы и творческие коллективы. Мальчишки и девчонки из разных районов 33 региона воплотили в своих игрушках и поделках образы сотрудников полиции разных служб. При создании поделок авторы использовали различные техники и материалы.Членами общественного совета отмечено, что большинство работ выдержаны в заявленной тематике. Авторы постарались отразить особенности форменного обмундирования борцов с преступностью, сделали акцент на важности сохранения памяти о тех, кто не вернулся с войны.Первое место членами общественного совета единодушно присуждено Гришиной Маргарите (8 лет) из г. Киржач.Эта работа будет представлять Владимирскую область на федеральном этапе конкурса «Дядя Степа Полицейский».По решению членов совета также определены и 5 призеров регионального этапа конкурса "Полицейски Дядя Степа".Всем победителям будут вручены дипломы и подарки от Общественного совета при УМВД России по Владимирской области.