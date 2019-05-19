В Кронштадте восстановили одного из первых советских морских роботов — морской комплекс МТК-200. В 80-х годах прошлого века он позволял обследовать и фотографировать затонувшие объекты, а также заводить шланг с воздухом в терпящие бедствие подводные лодки.

В Кронштадте восстановили одного из первых советских морских роботов — морской комплекс МТК-200. В 80-х годах прошлого века он позволял обследовать и фотографировать затонувшие объекты, заводить шланг с воздухом в терпящие бедствие подводные лодки, а также поднимать на поверхность предметы весом до 100 килограммов.Робот на гусеничном ходу оснащен двумя манипуляторами и видеокамерами. В 1980-х годах он стоял на вооружении Военно-морского флота СССР.Кроме всего прочего, МТК-200 обеспечивал ремонт подводной части корпусов кораблей, причалов и проведение научно-исследовательских работ.Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, восстановленный советский морской робот будет размещен в единственном в России и крупнейшем в мире музее батискафов и глубоководных аппаратов "Эра Гидрокосмоса", который включен в филиал парка "Патриот" Западного военного округа. Он расположен под открытым небом на пристани у Петровского парка Кронштадта и работает для посетителей в выходные дни.