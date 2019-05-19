Водитель легковушки пережил полет в своем автомобиле – не справившись с управлением, он вылетел с дороги, после чего авто буквально взмыло в воздух, наехав на препятствие. Авария, произошедшая в окрестностях Подольска, попала в объектив регистратора.

Очевидец опубликовал в Сети видеозапись со своего регистратора, запечатлевшего момент аварии, произошедшей вечером в минувшую субботу, 18 мая, в районе деревни Лемешово под Подольском.На записи видно, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением в повороте и съехал с дороги, после чего взмыл в воздух, подскочив на кочке.Машина перевернулась в воздухе и приземлилась на крышу.Как сообщают СМИ, человек, находившийся за рулем автомобиля, выжил. Характер и тяжесть полученных им травм не уточняются.