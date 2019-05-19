Съезд с кольцевой каирской дороги на старую Александрийскую трассу, где в воскресенье произошел взрыв рядом с автобусом туристами из ЮАР и египтянами, в настоящее время оцеплен полицией и сотрудниками спецслужб. На месте работают следователи, а также эксперты со спецоборудованием.

Съезд с кольцевой каирской дороги на старую Александрийскую трассу, где в воскресенье произошел взрыв рядом с автобусом с туристами из ЮАР и египтянами, в настоящее время оцеплен полицией и сотрудниками спецслужб. На месте работают следователи, а также эксперты со спецоборудованием. Журналистов близко не подпускают. В результате взрыва пострадали 17 человек.В том месте, где прогремел взрыв, строится новый Египетский музей. Место строительства обнесли невысокой бетонной декоративной оградой. Вероятно, злоумышленники заложили взрывчатку именно в нее. В ограде образовалась двухметровая дыра, пишет РИА Новости.Когда произошел взрыв, автобус с съехал с окружной трассы в направлении пирамид Гизы. Пострадал также легковой автомобиль, находившийся рядом. По словам одного из очевидцев, в автобусе с правой стороны выбиты все стекла, в корпусе и дверях вмятины, а также отверстия разного размера. В органах безопасности Египта считают, что сработавшее взрывное устройство было изготовлено с использованием тротила.Несмотря на произошедшее, в этом районе работает отель и расположенные недалеко кафе, а автобусы отвозят туристов смотреть пирамиды Гизы. Только дорога, где произошел взрыв, перекрыта, поэтому водителям приходится ехать в объезд.Нынешний взрыв в Гизе — это второй инцидент в этом районе за последние полгода. 28 декабря 2018 года взрыв произошел, когда невдалеке от пирамид Гизы проезжал автобус с туристами из Вьетнама. Тогда погибли три туриста и один египтянин-гид, ранения получили 11 иностранцев и водитель.