Хоккейный клуб Динамо (Москва) подписал новое соглашение с голкипером Александром Еременко. Действие прошлого контракт 39-летнего вратаря с бело-голубыми закончилось в апреле 2019 года. Подробности договора не разглашаются.

Хоккейный клуб "Динамо" (Москва) подписал новое соглашение с голкипером Александром Еременко. Действие прошлого контракт 39-летнего вратаря с бело-голубыми закончилось в апреле 2019 года. Подробности договора не разглашаются."Очень рад продлить контракт с клубом. Важно, что я не просто остался в "Динамо", а именно в качестве игрока. Счастлив, что все еще нужен команде. Верю, что нас ждет яркий сезон", – приводит слова Еременко официальный сайт московского "Динамо".Ранее бело-голубые подписали контракт с еще одним воспитанником клуба Алексеем Терещенко, который прошлый сезон провел в минском "Динамо".