Исследовательский институт Qianlong опубликовал рейтинг 20 самых влиятельных производителей электромобилей по состоянию на май 2020 года. Эксперты оценивали влияние того или иного бренда на базе анализа новостей, онлайн-жалоб, отзывов о качестве и другой информации о производителях электромобилей.

Исследовательский институт Qianlong опубликовал рейтинг 20 самых влиятельных производителей электромобилей по состоянию на май 2020 года.Эксперты оценивали влияние того или иного бренда на базе анализа новостей, онлайн-жалоб, отзывов о качестве и другой информации о производителях электромобилей.Составители рейтинга отмечают, что инновации и технологические нововведения играют очень важную роль в том, какая репутация складывается у бренда, поэтому производители стали использовать различные нововведения и подавать заявки на патенты в последние годы.Составители рейтинга также отметили особую социальную и корпоративную ответственность компаний, которые жертвуют деньги или медицинские устройства во время эпидемии коронавируса. Это также оказывает положительное влияние на репутацию бренда.Ниже мы расскажем о 10 самых известных брендах электромобилей.10. NioNio – известный китайский автопромышленный концерн, который производит электромобили. Компания была основана в 2014 году. Индекс бренда в рейтинге — 6.95, и Nio занимает десятое место.9. Mercedes-BenzНа девятом месте известный во всем мире Mercedes-Benz. Компания производит различные автомобили, в том числе и электромобили. В частности, компания представила первый концептуальный роскошный электрокар в кузове купе от восстановленного бренда Maybach — Mercedes-Maybach Vision 6. Индекс бренда в рейтинге — 6,96.8. BJEVBJEV — китайская государственная холдинговая компания, объединяющая несколько автомобилестроительных и машиностроительных предприятий. Подразделение BAIC BJEV занимается только электромобилями. Индекс бренда в рейтинге — 7,26.7. GeelyGeely — одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний. Компания производит электромобили и гибриды. Geely принадлежат девять заводов, расположенных в Китае. Также у Geely есть сеть высших учебных заведений для подготовки своих кадров, несколько научно-исследовательских центров в Китае и Швеции. Индекс — 7,376. BYDBYD — производитель автомобилей, расположенный в Шэньчжэне. Автокомпания BYD создала автомобильный городок, где общая производственная мощность составляет 300 тысяч автомобилей. Индекс — 7,56.5. BMWBMW — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. Бренд известен во всем мире и является одним из лидеров автомобильного рынка на протяжении многих лет. Индекс — 7,67.4. GAC NEGAC NE — китайская автомобилестроительная компания, расположенная в городе Гуанчжоу, которая была основана в 1997 году. GAC Group продает легковые автомобили под торговой маркой Trumpchi, легковые и грузовые автомобилей под маркой Gonow, внедорожники под маркой Changfeng Motor, а автобусы под маркой GAC Bus. Кроме того, компания производит автомобили Fiat, Honda, Mitsubishi и Toyota на совместных предприятиях. Индекс — 7,77.3. VolkswagenVolkswagen – немецкий автопроизводитель, которому принадлежат различные автомобильные бренды. Индекс — 8,14. Это один из самых известных автопроизводителей в мире.2. AudiAudi — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi. Индекс — 8,25.1. TeslaTesla — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии. Названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы. Индекс — 8,57.