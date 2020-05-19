Эпидемия коронавируса не только подорвала мировую экономику и ударила по международной торговле. Во время эпидемии, затронувшей практически все аспекты жизни людей, обострились международные конфликты. Страны, оказавшиеся в ситуации кризиса, особенно остро реагируют на различные конфликтные ситуации, которые в том числе вызваны реакцией на эпидемию и связанные с ней последствия.

Эпидемия коронавируса не только подорвала мировую экономику и ударила по международной торговле. Во время эпидемии, затронувшей практически все аспекты жизни людей, обострились международные конфликты.Страны, оказавшиеся в ситуации кризиса, особенно остро реагируют на различные конфликтные ситуации, которые в том числе вызваны реакцией на эпидемию и связанные с ней последствия.Ниже мы расскажем о международных кризисах, которые обострились во время эпидемии коронавируса.Китай и СШАЕще до начала эпидемии коронавируса отношения Китая и США нельзя было назвать теплыми. Президент Дональд Трамп часто делал резкие замечания в адрес руководства Китая, а кроме того, развернул настоящую торговую войну, объявив протекционистские меры способом защиты американской экономики.Однако во время эпидемии коронавируса, которая подорвала экономики обеих стран, отношения между двумя странами стали ухудшаться еще сильнее, хотя, казалось бы, хуже уже некуда. Так, эксперты опасаются того, что такая динамика может привести к настоящей Холодной войне между двумя державами.Конфликты и взаимные обвинения затрагивают практически все сферы – технологии, торговлю, шпионаж и экономические связи.Соглашение, к которому пришли Дональд Трамп и Си Цзиньпин в январе этого года, может потерпеть крах, опасаются эксперты, несмотря на заверения обеих сторон о том, что они приложат все силы для выполнения договоренностей.Ситуация обострилась также в результате того, что США обвинили ВОЗ в том что те якобы поддерживают Китай, при этом угрожая лишить международную организацию финансирования.Помимо этого, из США идут обвинения Китая в том, что вирус появился якобы из-за “утечки” из лаборатории в Ухани.Китай и ТайваньЕще до начала эпидемии коронавируса Китай признавал Тайвань автономной территорией, входящей в состав КНР. Сам же Тайвань обозначает себя как отдельное государство, однако его суверенитет признан лишь 23 государствами мира.Решение вопроса по статусу Тайваня является одним из важных проблем в международной политике. При этом, во время эпидемии ситуация вокруг Тайваня обострилась.В частности, всегда особенно остро Китай реагировал на вопрос поставок оружия на Тайвань.Так, на прошлой неделе Китай выступил против того, чтобы Франция продавала Тайваню оружие, которое планируется закупать в рамках модернизации военно-морского флота. В частности, 30 лет назад Франция продала Тайваню шесть фрегатов, и к настоящему моменту возникла необходимость в их модернизации.Китай же заявил о том, что ни одна страна, поддерживающая дипломатические отношения КНР, не может поставлять оружие на Тайвань.Еще одним поводом для конфликта стала ситуация вокруг ВОЗ. Так, США добиваются от ВОЗ присвоения Тайваню статуса наблюдателя на Всемирной ассамблее здравоохранения. При этом, страны-члены ВОЗ приняли решение отложить решение вопроса по статусу Тайваня, несмотря на то, что на этом настаивают США. Китай, как и другие страны, выступил против.Китай и АвстралияТорговая война коснулась не только отношений Китая с США, но также и с Австралией. Так, Китай с 19 мая ввел антидемпинговые пошлины на ввоз ячменя из Австралии. В частности, Китай обвинил Австралию в демпинге, который наносит ущерб национальной экономике КНР, что и вынудило страну ввести тарифы в размере 80,5%.Несомненно, такой шаг не может не привести к ухудшению отношений между двумя странами.Несмотря на это, официальные власти Австралии заявили о том, что они не ведут торговую войну с Китаем.Тем не менее, власти Австралии призвали КНР к ответу о происхождении коронавируса, который подорвал экономику многих стран мира. В частности, Австралия потребовала независимого расследования причин распространения вируса COVID-19. Китай и США не поддержали инициативу.Великобритания и ЕвросоюзНепростая ситуация с выходом Великобритании из Евросоюза сложилась задолго до начала эпидемии коронавируса. Тем не менее, как и в любой кризисной ситуации, отношения между сторонами обострились.Как отмечают стороны, в результате третьего раунда переговоров, в ходе которых обсуждались детали взаимоотношений сторон после выхода Великобритании из ЕС, прогресс оказался незначительным. Так, каждая из сторон старается добиться максимально выгодного варианта для своей экономики, однако результат пока разочаровывает обе стороны.Переговоры осложняются также и тем, что переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье заразился коронавирусом, и в настоящий момент находится на карантине в своем доме во Франции.В настоящий момент Великобритания выстраивает свои отношения с ЕС по временным правилам, которые имеют силу до 1 января следующего года. Таким образом, у сторон есть чуть более полугода, чтобы достичь соглашения по всем аспектам взаимоотношений.США и ВенесуэлаНастоящей информационной бомбой последних дней стали новости о попытке переворота в Венесуэле. В частности, была совершено вторжение группы людей в страну, однако их переворот был предотвращен, а пойманные люди на допросе признались в том, что они являются наемниками, которые пытались поймать президента Венесуэла Николаса Мадуро. Более того, задержанные военные признаются в связи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. В ходе допросов задержанных военных было обнаружено, что все они работали на американское частное охранное предприятие Silvercorp.При этом, США отвергают все обвинения, заявляя, что не имеют к этому событию никакого отношения.