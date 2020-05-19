Актер из популярного сериала Полицейский с Рублевки попал в
неприятности. В крови 35-летнего Антона Михайленко нашли следы наркотических
веществ.
Актер из популярного сериала "Полицейский с Рублевки" попал в
неприятности. В крови 35-летнего Антона Михайленко нашли следы наркотических
веществ.
Полицейские задержали артиста на улице. Поведение Михайленко стражам
порядка показалось подозрительным. Актера из сериала "Полицейский с Рублевки" отвезли
на медэкспертизу.
Исследование показало, что в крови Антона Михайленко присутствуют следы
синтетических наркотиков. Сейчас стражи порядка проводят проверку и уже
возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте, пересылке или
изготовлении запрещенных веществ. Стражи порядка пытаются выяснить, где звезда "Полицейского
с Рублевки" взяла наркотики.
Отметим, что Михайленко задержали еще месяц назад. Между тем известно о скандальном
эпизоде стало только сейчас.
Напомним, Антон Михайленко снимался в теленовеллах "Прокурорская
проверка", "Адвокат" и "Следаки". Интересно, что артисту часто доставались роли
полицейских.
11 Фев 2020 в 12:58 PST
Актер также подрабатывает в качестве ведущего на различных
мероприятиях. Михайленко можно часто увидеть на праздниках крупных компаний и
вечеринках звезд. Сериал можно смотреть онлайн на
видеоплатформе .