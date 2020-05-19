Медицинский советник английской премьер-лиги по футболу Марк Жилетт заявил, что допуск болельщиков на стадионы может быть запрещен из-за пандемии коронавируса не только в нынешнем сезоне, но в следующем.

Медицинский советник английской премьер-лиги по футболу Марк Жилетт заявил, что допуск болельщиков на стадионы может быть запрещен из-за пандемии коронавируса не только в нынешнем сезоне, но в следующем."Ситуация совершенно очевидна — ничего в плане здравоохранения не изменится в течение ближайших 6-12 месяцев, — цитирует медика Daily Mail. — Важно, чтобы люди осознавали, что им придется столкнуться с этими изменениями".Напомним, что на данный момент чемпионат Англии по футболу прерван, как и большинство спортивных мероприятий в мире. Турнир "замер" после 29 туров. Лидером за девять раундов до окончания АПЛ является "Ливерпуль", опережающий ближайшего преследователя на 25 очков.