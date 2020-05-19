Министр сельского хозяйства Австралии Дэвид Литтлпрауд заявил, что страна не ведет торговую войну с Китаем, после того как Китай объявил о введении пошлин на австралийский ячмень. Об этом сообщает Reuters.

Министр сельского хозяйства Австралии Дэвид Литтлпрауд заявил, что страна не ведет торговую войну с Китаем, после того как Китай объявил о введении пошлин на австралийский ячмень. Об этом сообщает Reuters."Нет, торговой войны нет. На самом деле, даже сегодня, я думаю, вы видели, что существует повышенный спрос на железную руду из Китая", — сказал министр на брифинге для СМИ."Реальность такова, что они использовали процесс, довольно справедливо, вокруг убеждения, что мы не были справедливы в нашей торговле", — отметил он.Днем ранее Китай увеличил напряженность в отношениях с Австралией, объявив о введении пошлин на австралийский ячмень с 19 мая.Министерство коммерции КНР заявило, что оно подтвердило демпинг со стороны Австралии и значительный ущерб для своей промышленности в результате расследования, начатого в 2018 году.Австралия является крупнейшим поставщиком ячменя в Китай.