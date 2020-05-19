Эксперты банка России прогнозируют уровень инфляции по итогам 2020 года в диапазоне 3,8-4,8%. Сейчас на рост цен в основном влияет увеличение спроса на повседневные товары и, в частности, продукты. Однако в ближайшей перспективе на смену проинфляционным факторам придут дезинфляционные.

Инфляция в России по итогам апреля ускорилась на 0,6%. Об этом сообщает Центробанк, отмечая, что годовой показатель, таким образом, достиг 3,1%.Основным драйвером роста стало резкое повышение спроса на повседневные товары, поясняет регулятор. Активнее всего дорожали продукты, в то время как рост цен на услуги, многие из которых, кстати, оказались недоступны из-за введенных ограничений, замедлился."В большей мере подорожали крупы, макароны, лимоны, непродовольственные товары первой необходимости, что повлияло на повышение годовых темпов роста цен на товары в целом. Рост цен на услуги, напротив, несколько замедлился, что было связано с приостановкой оказания многих из них и снижением спроса на те услуги, предоставление которых продолжалось. В ближайшее время, по оценкам Банка России, давление на цены продовольствия будет ослабевать по мере смягчения режима самоизоляции", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.ЦБ не исключает дальнейшего ускорения инфляции: "В дальнейшем вероятно повышение годовой инфляции, в том числе по причине выхода из расчета низких значений лета-осени 2019 года. В то же время по мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние снижения внутреннего и внешнего спроса вследствие ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса".В Центробанке полагают, что по итогам этого года годовая инфляция будет находиться в диапазоне от 3,8% до 4,8%, а в дальнейшем установится на уровне 4%.