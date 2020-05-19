Банк России снизил продажу валюты до 11,3 миллиарда руб., сообщается на сайте регулятора.

Банк России снизил продажу валюты до 11,3 миллиарда руб., сообщается на сайте регулятора.Банк России продал валюту на Московской бирже с расчетами 18 мая на сумму 11,3 миллиарда руб., как и примерно в предыдущие три дня.Ранее ЦБ продавал валюту на бирже на сумму 18-20 миллиардов руб. Один из рекордов по продаже валюты был поставлен 22 апреля: ЦБ увеличил продажи валюты на внутреннем рынке на 19,8% в дневном выражении до 23 миллиардов руб. с 19,2 миллиарда руб. 21 апреля.В первые дни регулятор тратил на поддержку рубля около 3,5 миллиарда руб., затем ЦБ увеличил продажу валюты до 5,5 миллиарда руб. в день, потом — до 8 миллиардов руб. в день, потом – до 13,5 миллиарда руб.Упреждающие продажи валюты проходят с 10 марта в рамках бюджетного правила для смягчения колебаний на финансовых рынках в условиях значительных изменений цен на нефть.Минфин по бюджетному правилу через ЦБ покупает валюту в запасы на доходы от продажи нефти, поступающие в казну в виде налогов от нефтегазовых компаний. Валюта покупается в запасы при росте цены нефти выше $40,2 за баррель — установленный правилом уровень в 2020 году. И, наоборот, валюта продается, если цена нефти ниже установленного правилом уровня, а полученные деньги от продажи валюты идут на финансирование дефицита бюджета.