К 10 мая в рамках программы льготной ипотеки по ставке 6,5% выданы кредиты на 17,3 млрд руб., заявил исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в эфире телеканала Россия 24.

К 10 мая в рамках программы льготной ипотеки по ставке 6,5% выданы кредиты на 17,3 млрд руб., заявил исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в эфире телеканала "Россия 24".Банки выдали 6,8 тыс. льготных ипотечных кредитов. Возможно, это самая успешная антикризисная программа, которая работает в рамках строительной отрасли, подчеркнул Стасишин.Между тем банки получили 46,8 тыс. заявок на льготное ипотечное кредитование.Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках. Программа поддержит россиян, которые стремятся улучшить жилищные условия, а также строительную отрасль, которая столкнулась с проблемой сокращения спроса на жилье в условиях пандемии коронавируса.