Александра Трусова сейчас готовится к тренировкам с новым тренером. Многие сомневаются, что из Евгения Плющенко получится новый наставник.

Александра Трусова сейчас готовится к тренировкам с новым тренером. Многие сомневаются, что из Евгения Плющенко получится новый наставник.15-летняя фигуристка Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе в начале мая. Решение спортсменки стало неожиданностью для многих поклонников этого вида спорта. Впрочем, сюрпризом это стало и для самого наставника. Тутберидзе, скорее всего, считает выбор Трусовой в пользу Евгения Плющенко предательством.Прокомментировала ситуацию первая российская чемпионка мира среди одиночниц Мария Бутырская. Спортсменка не видит ничего удивительного в решении Александры, ведь такие переходы в фигурном катании происходят очень часто. Однако Бутырская пока не может сказать, правильно ли поступила Трусова. "Время покажет. Каждый идет своим путем", – сказала чемпионка.Тутберидзе переживает уход подопечной болезненно, предположила Мария. Также спортсменка заметила, что у наставницы в команде много отличных спортсменок, которых теперь она будет тренировать с еще большими усилиями.7 Дек 2019 в 4:02 PSTЕсли члены команды Этери , что Плющенко – хороший наставник, то Бутырская возлагает на мужа Яны Рудковской все надежды. Чемпионка уверена, что Евгений справится с этой задачей, ведь у него был гениальный тренер – Алексей Мишин, а Александра Трусова – это отличная фигуристка, с которой можно работать.