Большинство россиян поддерживают идею проведения вакцинации против коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство россиян поддерживают идею проведения вакцинации против коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).70 процентов опрошенных полагают, что после появления вакцины с доказанной эффективностью прививки против COVID-19 должны быть добровольными. 21 процент респондентов высказался за обязательную вакцинацию. 6 процентов россиян считают, что проводить вакцинацию вообще не следует.Более половины респондентов (59 процентов) завили о готовности сделать прививку себе и своим родственникам после появления вакцины. 26 процентов опрошенных выразили крайнюю степень уверенности в том, что сделали бы такую прививку. Такую готовность чаще выражают мужчины (63 процента). С точки зрения возраста это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (68 процентов) и люди старше 45 лет (63 процента среди опрошенных 45-59 лет и 70 процентов в группе старше 60).Почти половина опрошенных (47 процентов) заявили, что предпочли бы прививаться препаратом отечественного производства. 37 процентов отметили, что для них происхождение вакцины не имеет значения, еще 12 процентов выбрали бы препарат зарубежного производства.35 процентов россиян заявили, что не стали бы делать прививку против коронавируса.18 мая директор института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина против коронавируса может появиться в России уже в конце лета. Это будет возможно, если клинические испытания пройдут успешно и по графику.