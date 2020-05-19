Снизились ожидания населения роста цен в ближайший месяц, а на год - почти не изменились, согласно опросу инФОМ, проведенному по заказу Банка России.

Снизились ожидания населения роста цен в ближайший месяц, а на год - почти не изменились, согласно опросу "инФОМ", проведенному по заказу Банка России.Инфляция в России по итогам апреля ускорилась на 0,6%. Годовой показатель, таким образом, достиг 3,1%.Основным драйвером роста стало резкое повышение спроса на повседневные товары, поясняет регулятор. Активнее всего дорожали продукты, в то время как рост цен на услуги, многие из которых, кстати, оказались недоступны из-за введенных ограничений, замедлился. В Центробанке полагают, что по итогам этого года годовая инфляция будет находиться в диапазоне от 3,8% до 4,8%, а в дальнейшем установится на уровне 4%.