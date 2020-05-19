С 21 по 31 мая компания Аэроэкспресс отменяет большинство рейсов своих поездов с Белорусского вокзала Москвы в аэропорт Шереметьево.

С 21 по 31 мая компания "Аэроэкспресс" отменяет большинство рейсов своих поездов с Белорусского вокзала Москвы в аэропорт Шереметьево.В эти дни курсировать будут только рейсы отправлением в 7:05 и 16:05 с Белорусского вокзала и в 6:15, 8:15 и 17:15 из Шереметьева.Как пояснили в компании, это связано с временным закрытием в Шереметьеве перехода между терминалами В и Е. "Аэроэкспрессы" прибывают в зону терминала Е, а все внутренние авиарейсы сейчас обслуживаются в терминале В.Пассажиры смогут добраться до аэропорта на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино".